Анкара, 21 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Россия намерена бороться за расширение своего консульского присутствия в Турции. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Денис Соловых/ТАСС Посольство России в Анкаре

«Будем бороться за то, чтобы расширять наше консульское присутствие [в Турции]», — сказал он в интервью телеграм-каналу «Турция — это».

Также российский дипломат уточнил, в настоящее время в Турции ведут работу информационно-консультационные центры РФ, которые находятся в местах, где есть российские консульства: в Анкаре, Стамбуле и в Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о своих планах посетить Турцию.