Варшава, 21 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Шансов на то, что Украина сможет «вернуть» Крым, практически нет. Об этом заявил бывший заместитель главы управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

Он отметил, что, по его оценке, Киеву «страшно трудно будет вернуть Крым».

«Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно», — заявил экс-замглавы разведки НАТО в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он «всем сердцем» пожелал Киеву вернуть полуостров. Кроме того, Стружик высказал мнение, что ни одна война не заканчивается так, как этого ожидают, однако всегда любое противостояние завершается переговорами.

Что касается конфликта на Украине, то переговоры по его урегулированию состоятся уже в 2023 году и будет принято дипломатическое решение, уверен генерал.

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