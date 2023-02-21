Патрушев охарактеризовал российско-китайские отношения
Москва, 21 февраля 2023, 17:49 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев охарактеризовал отношения России и Китайской Народной Республики.
«Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре», — заявил Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.
Также секретарь Совбеза отметил, что развитие стратегических отношений России и Китая является безусловно приоритетным.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки намерены ввести против нескольких китайских компаний ряд санкций в наказание за сотрудничество с Россией.
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