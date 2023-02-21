Москва, 21 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев охарактеризовал отношения России и Китайской Народной Республики.

Александр Щербак/ТАСС Ван И и Николай Патрушев

«Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре», — заявил Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.

Также секретарь Совбеза отметил, что развитие стратегических отношений России и Китая является безусловно приоритетным.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки намерены ввести против нескольких китайских компаний ряд санкций в наказание за сотрудничество с Россией.