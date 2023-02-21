Москва, , 17:47 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что курс России на развитие стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом.

Ван И и Николай Патрушев © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России», — отметил Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Ранее сообщалось, что во вторник, 21 февраля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится с дипломатом из Китая Ван И.

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