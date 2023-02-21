Москва, 21 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что курс России на развитие стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой является безусловным приоритетом.

Виталий Белоусов/РИА Новости Ван И и Николай Патрушев

«Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России», — отметил Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Ранее сообщалось, что во вторник, 21 февраля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится с дипломатом из Китая Ван И.