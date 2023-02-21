Москва, 21 февраля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок и приветствуют увеличение выбирающих путь суверенного развития стран. Об этом 21 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, членом Политбюро Ван И, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — сказал он.

Вместе с тем Патрушев отметил, что продолжающаяся трансформация системы отношений на международном уровне в сторону многополярной модели сталкивается с растущим сопротивлением этому западных стран, которые пытаются удержать своё глобальное доминирование любым способом.

«В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым «порядком, основанным на правилах», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.