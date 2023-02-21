Москва, , 17:44 — REGNUM Коллективный Запад действует против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам. Об этом 21 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кровавые события, развязанные Западом на Украине, — только один из примеров. Все это делается против России и Китая», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, в условиях развернутой коллективным Западом кампании по сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аппарате Совбеза РФ анонсировали начало встречи секретаря Совета Безопасности России и члена Политбюро ЦК Компартии Китая.