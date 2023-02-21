СМИ: у олимпийского чемпиона Романа Костомарова перестал видеть правый глаз

Москва, , 17:43 — REGNUM У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз, сообщает 21 февраля телеграм-канал Shot со ссылкой на осведомленные источники.

Здание городской клинической больницы №40 в Коммунарке © Евгений Одиноков/РИА Новости

Спортсмену уже проводили операцию по замене хрусталика в глазном яблоке, теперь его пришлось вновь удалить из-за сильного воспаления в лобных пазухах, сказано в публикации.

Ранее 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате которого произошла закупорка сосудов мозга. Ночь на 21 февраля Костомаров провел в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом В. Ему провели несколько операций по ампутации конечностей. Также сообщалось, что у Костомарова поражено около четверти головного мозга.