Тамбов, 21 февраля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в церемонии оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. В своем telegram-канале «Матушкин ДУМАет», а также на своих официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» Матушкин поделился впечатлениями от выступления главы государства.

Фото Павла Васильева Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

По мнению председателя Тамбовской областной думы, это было одним из самых эмоциональных и воодушевляющих обращений главы государства к Федеральному собранию: «Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Я вместе с представителями от Тамбовской области, вместе с коллегами из других регионов присутствовал на церемонии его оглашения. Мне кажется, это было одним из самых эмоциональных и воодушевляющих обращений главы государства к Федеральному собранию. Несколько раз зал вставал и аплодировал. Наша страна, как отметил лидер государства, сейчас проходит этап важнейших исторических событий. Год назад было принято решение о проведении спецоперации. Президент поблагодарил военнослужащих, всех участников специальной военной операции за то, что они с честью исполняют свой долг — отстаивают государственные интересы России, восстанавливают историческую справедливость, борются с проявлениями нацизма и выступают за общечеловеческие ценности».

Евгений Матушкин отметил, что полностью согласен с президентом страны. «Победить Россию на поле боя невозможно. Можно только попытаться запугать санкциями. Но они, как уже показывает история, не страшны. Выводить экономику на новые рубежи, внедрять передовые разработки, обеспечивать и безопасность нашего государства, и его развитие — та главная цель, на которой сейчас нужно сконцентрироваться всем нам. И на достижение этой цели будут работать обозначенные президентом задачи. Это и увеличение минимального размера оплаты труда, и открытие новых школ, и возврат к традиционной системе высшего образования, и подготовка кадров рабочих специальностей, и поддержка предпринимательства, и предоставление налоговых льгот на покупку компаниями российского высокотехнологичного оборудования. А также продолжение программы бесплатной газификации для социальных объектов и отдельных категорий граждан, модернизация объектов ЖКХ, развитие инфраструктуры регионов. И здесь невозможно не быть солидарным с президентом!» — отмечает Евгений Матушкин. Он подчеркнул, что всё это сейчас особенно важно и актуально.

Фото Павла Васильева Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

Также Евгений Матушкин отметил значимость предложенных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть максимально окружена вниманием со стороны органов власти, со стороны общества. По инициативе главы государства будет создан государственный фонд помощи таким семьям. Я думаю, это то, что сейчас на самом деле нужно. Также по предложению президента участникам СВО будут предоставлять отпуск раз в полгода, чтобы они могли побыть со своими семьями, восстановить свое здоровье. Конечно же, в усиленной поддержке нуждаются и те люди, которые трудятся в оборонно-промышленном комплексе. Президент предложил разработать для них программу льготного арендного жилья по ставке ниже рыночной. Бесспорно, одна из первостепенных задач на сегодняшний день — это развитие территорий, вошедших в состав России. Абсолютно правильно, что теперь и там будет действовать программа материнского капитала. Еще один приоритет России — расширять сотрудничество с государствами, которые хотят видеть нас своими партнерами», — пишет Матушкин.

Председатель Тамбовской областной думы подчеркнул, что президент обозначил вектор развития России на ближайшее время. «И сейчас органам власти предстоит большая работа. Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы лидера нашей страны как можно скорее были реализованы. На мой взгляд, выступление президента было пронизано любовью к нашей стране и уверенностью в ее силе и Победе», — заявил Евгений Матушкин.

Он отметил, что в послании президента наряду со всем вышеобозначенным есть еще кое-что не менее важное. «Это понимание каждым его сопричастности к настоящему и будущему родной страны. Быть с Россией, быть со своей Родиной, когда ей нужна наша помощь, наше участие, наша защита и забота — нет ничего важнее этого. Каждый из нас на своем месте, своим трудом должен помогать Родине, вносить свой вклад в ее развитие. Потому что сейчас как никогда наша страна нуждается в поддержке своих граждан. А если кто-то решил жить по-другому, то пусть это будет, как сказал президент, на его совести. Только совесть — такая штука, которая может проснуться в любой момент и спросить: «А что ты сделал для своей Родины? Чем помог ей в трудную минуту?» И горьким будет осознание ответа на этот вопрос. А чтобы такого не случилось, каждому надо сделать правильный выбор. И в данной ситуации он только один: «Вместе с Россией». И да: правда за нами!» — подчеркнул Евгений Матушкин.