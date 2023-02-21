Москва, , 17:48 — REGNUM Российскому певцу Александру Маршалу из-за ситуации на Украине пришлось пережить несколько неприятных, даже жутких моментов. Об этом музыкант рассказал в передаче «Жизнь и судьба».

Александр Маршал © Евгений Одиноков/РИА Новости

Речь идёт о похоронах его матери и сестры, которые скончались на Украине, но приехать на их похороны Маршал, внесённый в чёрный список украинского сайта «Миротворец», не смог из-за запрета украинской стороны.

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Так, в 2015 году, когда умерла мать артиста, он позвонил своим друзьям и попросил их «подстраховать в аэропорту».

«Они кому-то позвонили, видимо, из СБУ. Им ответили: «Пусть не приезжает». Я был в шоке. Мои друзья кремировали маму и привезли урну», ― сообщил певец.

Два года спустя, по его словам, история повторилась. Его скончавшуюся сестру Ирину также кремировали и привезли урну Маршалу. После этого вопиющего случая певец принял решение также перевезти останки отца в Россию.

«Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю». Вот такая жуткая история», ― поделился Маршал.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Александр Маршал неоднократно заявлял о поддержке специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что гордится солдатами, принимающими участие в СВО, и помогает им, чем может.