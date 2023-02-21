Анкара, 21 февраля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Число обнаруженных жертв разрушительных землетрясений, прошедших в Турции, выросло до 42 130 человек. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

«Погибли 42 310 граждан, 448 018 граждан были эвакуированы», — сообщили в AFAD.

По последним данным, пострадали от землетрясений в Турции более 108 тыс. человек.

Напомним, вечером 20 февраля в Турции произошло новое землетрясение. Оно было слабее, чем те, что произошли 6 февраля, но часть ранее пострадавших зданий разрушилась. По последним данным, от новых подземных толчков погибли шесть человек, пострадали около 300.