В Москве проходит встреча Патрушева с членом Политбюро ЦК Компартии Китая
Москва, 21 февраля 2023, 17:30 — REGNUM В Москве началась встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«В Москве проходит рабочая встреча Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая», — говорится в сообщении.
Читайте также: Глава МИД Украины заявил, что Китай поделился планом мирного урегулирования
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Как ожидается, встреча состоится 22 февраля.