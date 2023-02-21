Москва, 21 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел России вызвали посла Бангладеш в Москве Камрула Ахсана на фоне запрета властей этой страны на заход судов из РФ в их порты. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«21 февраля в МИД России был вызван посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Камрул Ахсан», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что во время беседы с дипломатом из Бангладеш было проведено обсуждение сотрудничества двух стран, некоторые аспекты которого являются причиной беспокойства Москвы.

«В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», — также отмечается в сообщении и подчёркивается, что такое решение не соответствует характеру традиционно дружественных отношений двух стран и может негативным образом отразиться на перспективах сотрудничества России и Бангладеш в разных областях.

Отметим, ранее стало известно, что власти Бангладеш запретили 69 российским судам заходить в порты страны.