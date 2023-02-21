Киев, 21 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Нулевой километр железной дороги на Украине перенесён из Москвы в Киев, сообщили 21 февраля в пресс-службе компании «Укржелдорога».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В компании сообщили, что символическая отметка уже установлена на первой платформе Центрального вокзала Киева. Комментируя это решение, глава «Укржелдороги» Александр Камышин заявил:

«Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчёт нулевого километра от России».

По его словам, это время закончилось и в течение трёх лет на Украине заменят все километровые знаки на железной дороге.

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Напомним, «Укржелдорога» объявила о запуске программы «железной украинизации» по переименованию железнодорожных станций.