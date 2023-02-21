Москва, 21 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В настоящее время российские власти обсуждают возможность введения запрета компаниям продавать нефтепродукты с условием потолка цен. Об этом 21 февраля журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Он уточнил, что вопрос ответных мер на эмбарго Евросоюза на поставки нефтепродуктов и их целесообразность «сейчас изучается министерствами и компаниями».

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«Мы будем обсуждать этот вопрос», ― подчеркнул зампред правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России. Так, был введён запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые прописывают в контрактах потолок цен.

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Кроме того, российский лидер запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Напомним, топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля.