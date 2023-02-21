Владикавказ, , 17:19 — REGNUM На границе с Грузией скопилось более 1500 машин из-за закрытия проезда по Военно-Грузинской дороге. Причиной остановки движения стали сложные погодные условия, вызванные снегопадами и угрозой схода лавин. С 17:15 20 февраля движение закрыто до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как рассказали в правительстве Северной Осетии, к вечеру 20 февраля перед КПП у границы с Грузией скопилось порядка полутора тысяч автомашин.

«В настоящее время Военно-Грузинская дорога закрыта для движения большегрузного автотранспорта. Скопление ожидающих в очереди для проезда через МАПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии составляет 1,4 тыс. единиц, из них 783 единицы — на стоянках», — заявил вице-премьер Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики.

Отметим, в настоящее время запрет на проезд через КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией касается всех видов автотранспорта.

Напомним, днем ранее было запрещено движение по Транскавказской магистрали. Причиной также стали лавины.

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