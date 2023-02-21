Луганск, , 17:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что чувствует единство ЛНР с Россией после послания Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.

Послания Путина Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей Великой страны ощущаешь после послания президента Федеральному собранию», — написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что Россия рассчитывает на тех, кто родился и вырос в Донбассе и в Новороссии: «Она [Россия. — Прим. ред.] рассчитывает на нас, дорогие земляки!»

Ранее в эфире «Первого канала» Леонид Пасечник пообещал выполнить все задачи, поставленные Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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