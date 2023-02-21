Тверь, 21 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя присутствовал сегодня, 21 февраля, на выступлении президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. В послании глава государства традиционно обозначил основные направления внутренней и внешней политики государства, стратегические цели, приоритеты социально-экономического развития России.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов

Значительную часть послания президента составили темы внешнеполитической ситуации, проведения специальной военной операции, поддержки участников СВО, членов семей военнослужащих. Он поблагодарил силовиков, добровольцев, бойцов ДНР и ЛНР, весь российский народ за мужество и решимость, выразил благодарность медикам, строителям, рабочим и инженерам оборонного сектора, сельским труженикам, которые обеспечивают продовольственную безопасность, и другим специалистам. Владимир Путин предложил создать специальный фонд, который будет оказывать всестороннюю адресную поддержку военнослужащим, ветеранам, членам семей участников СВО.

«Сегодня поступила важная задача от президента — о создании в регионах фонда для поддержки участников специальной военной операции и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области», — заявил журналистам Игорь Руденя. Он напомнил, что в Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Руденя подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов. «Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов», — отметил губернатор Тверской области.

Завершая свое выступление, Владимир Путин подчеркнул важность единства всех жителей страны в нынешних условиях. «Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей… Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один сплоченный народ, мы уверены в своих силах, правда — за нами», — обратился к присутствующим и всем жителям России президент.