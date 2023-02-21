Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Президент США Джо Байден ранее предупреждал российского коллегу Владимира Путина, что Финляндия может решить подать заявку на вхождение в НАТО, но не ожидал, что с неё возьмёт пример и Швеция. Об этом он 21 февраля в ходе визита в Варшаву сообщил на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

Владимир Путин и Джо Байден © Сергей Гунеев/РИА Новости

Байден рассказал, что упрекал Москву в стремлении добиться «финляндизации» НАТО, и сказал, что это приведёт к другому результату — «натоизации» Финляндии.

«Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней (Финляндией. — Прим. ИА REGNUM)», — сказал американский президент.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 февраля в ходе визита в Анкару сказал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, что Вашингтон рассчитывает на скорое вступление Финляндии и Швеции в НАТО. После этого в Швеции сообщили, что приветствуют готовность Турции возобновить переговоры по данному вопросу.

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