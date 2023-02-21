Дуда заявил, что лозунгом председательства Польши в Евросоюзе будет «Больше Америки в Европе»

Варшава, , 17:11 — REGNUM Лозунгом в период председательства Польши в Европейском союзе, который состоится в 2025 году, станет «Больше Америки в Европе». Об этом 21 февраля заявил польский президент Анджей Дуда в ходе встречи со своим коллегой из США Джо Байденом в Варшаве.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам польского лидера, Польша станет председателем в Евросоюзе и власти республики уже в мае 2023 года намерены принять специальную резолюцию по этому вопросу, чтобы это председательство шло «под лозунгом укрепления трансатлантических связей».

«Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности», — сказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из членов делегации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена упал с трапа самолёта после прибытия воздушного судна в аэропорт Варшавы.