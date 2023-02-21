Вашингтон, 21 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Американский военный Ноктис Дрейвен заявил о желании обнять президента России Владимира Путина после его выступления перед Федеральным собранием, которое состоялось 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Он отметил, что когда-то ему хотелось пожать российскому президенту руку, теперь он бы хотел отказаться от этого заявления, потому что хочет обнять Путина. Это желание вызвано тем, что американский военный проникся доверием к руководителю России, отметив, что в США власти врут своему народу.

«Теперь я желаю обнять его как брата. <…> Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — написал Дрейвен в Twitter.

Он также отметил, что страну, в которой он живет, он любит, но в другой жизни он бы выбрал для себя Россию.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным традиционным посланием Федеральному собранию, в котором оценил ситуацию в мире, рассказал о задачах и ходе спецоперации на Украине, поставил цели на улучшение экономических и социальных показателей в РФ.