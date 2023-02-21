Военный из США заявил, что хотел бы обнять Путина после его послания
Военный из США заявил, что хотел бы обнять Путина после его выступления перед Федеральным собранием
Вашингтон, 21 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Американский военный Ноктис Дрейвен заявил о желании обнять президента России Владимира Путина после его выступления перед Федеральным собранием, которое состоялось 21 февраля.
Он отметил, что когда-то ему хотелось пожать российскому президенту руку, теперь он бы хотел отказаться от этого заявления, потому что хочет обнять Путина. Это желание вызвано тем, что американский военный проникся доверием к руководителю России, отметив, что в США власти врут своему народу.
«Теперь я желаю обнять его как брата. <…> Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин», — написал Дрейвен в Twitter.
Он также отметил, что страну, в которой он живет, он любит, но в другой жизни он бы выбрал для себя Россию.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным традиционным посланием Федеральному собранию, в котором оценил ситуацию в мире, рассказал о задачах и ходе спецоперации на Украине, поставил цели на улучшение экономических и социальных показателей в РФ.