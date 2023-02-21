Донецк, , 17:00 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенное во вторник, 21 февраля, не оставило никого равнодушным.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никого из патриотов выступление президента не оставило равнодушным, потому что в каждом слове — правда. Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также врио главы ДНР добавил, что Россия действительно делала и делает все возможное, чтобы на территории Донбасса настало мирное время.

Ранее Пушилин в интервью ТАСС сообщал, что подразделения ВС России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР.

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