Варшава, 21 февраля 2023, 16:59 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина было направлено на большую часть мира, которая поддерживает Россию в украинском конфликте или остается нейтральной. Об этом 21 февраля в интервью RMF FM заявил бывший заместитель главы управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Юрий Смитюк/ТАСС

Он подчеркнул, что в речи российского лидера при этом не было обращения к противникам России.

«Это хорошая речь, даже очень хорошая речь, потому что это не речь для нас», ― отметил генерал.

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Он напомнил, что далеко не весь мир выступает против России, а всего около трети стран.

«Остальные две трети — нейтральные или поддерживающие Россию — хотят услышать определенные вещи, и он тоже транслирует их на внутренний рынок», ― добавил Стружик.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин огласил своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Первое с начала спецоперации на Украине обращение российского лидера длилось 1 час 45 минут и стало одним из самых продолжительных посланий к парламенту. Самыми часто упоминаемыми словами в речи Путина стали Запад (24 раза) и Украина (19 раз).