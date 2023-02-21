Варшава, 21 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина было направлено на большую часть мира, которая поддерживает Россию в украинском конфликте или остается нейтральной. Об этом 21 февраля в интервью RMF FM заявил бывший заместитель главы управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.

Юрий Смитюк/ТАСС Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Он подчеркнул, что в речи российского лидера при этом не было обращения к противникам России.

«Это хорошая речь, даже очень хорошая речь, потому что это не речь для нас», ― отметил генерал.

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Он напомнил, что далеко не весь мир выступает против России, а всего около трети стран.

«Остальные две трети — нейтральные или поддерживающие Россию — хотят услышать определенные вещи, и он тоже транслирует их на внутренний рынок», ― добавил Стружик.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин огласил своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Первое с начала спецоперации на Украине обращение российского лидера длилось 1 час 45 минут и стало одним из самых продолжительных посланий к парламенту. Самыми часто упоминаемыми словами в речи Путина стали Запад (24 раза) и Украина (19 раз).