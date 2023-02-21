Москва, 21 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом журналистам 21 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости Валентина Матвиенко на ежегодном послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Главной темой обсуждения стали основные положения послания президента к Федеральному собранию.

«Матвиенко подробно информировала президента об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию впервые с 2021 года. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве.