Москва, 21 февраля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Распоряжение об утверждении обновлённого состава межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в «Группе двадцати» (G20) подписал президент России Владимир Путин. Документ 21 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Филиппов/РИА Новости Владимир Путин

Согласно распоряжению, пост председателя комиссии займёт замглавы экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных стран и связям с представителями лидеров входящих в состав «Группы двадцати» государств, российский шерпа (доверенное лицо руководителя страны — члена G20. — Прим. ред.) Светлана Лукаш.

Помимо того, в состав комиссии включены представители Минприроды, Минтруда, Минпросвещения, Минпромторга, Минэкономразвития, а также ещё ряда российских министерств и ведомств.

Отметим, комиссия по обеспечению участия России в G20 была создана в декабре 2018 года и в это же время утвердили состав ее участников. В 2021 году он был обновлён, и теперешний состав комиссии заменит его.