Вашингтон, , 16:50 — REGNUM В США могут ввести санкции против китайских компаний, которые сотрудничают с Россией. Об этом предупредили в минфине США, пишет Bloomberg, приводя слова из заявления замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство планирует говорить конкретным китайским компаниям или финансовым учреждениям о попадании под санкции в случае материальной поддержки России.

По данным агентства Reuters, Адейемо подготовил тезисы для выступления в Совете по международным отношениям — частной американской организации в сфере международных связей. В них он высказался за предупреждение компаний и финансовых учреждений в США, а также в Индии и Китае о недопустимости обхода санкций, введенных против России.

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Напомним, в январе 2023 года руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Китай понесет «издержки», если решится на помощь России в сфере безопасности или в систематическом обходе американских санкций.