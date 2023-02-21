Чернигов, Украина, 21 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Ряд улиц решено переименовать в Чернигове в рамках дерусификации, сообщает 21 февраля черниговский городской совет.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернигов

Решение принято местными депутатами. Переименованию подлежат улицы, которые до сих пор носили имена Олега Кошевого, Зои Космодемьянской, Павла Нахимова, Александра Грибоедова, Михаила Лермонтова, Александра Невского.

Переименованы и улицы Минская, Брестская, Орловская, Костромская. В общей сложности замене подлежат 37 топонимов.

«Решение принято с целью реализации политики очищения городского пространства от топонимов, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют и символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — заявили местные власти.

Напомним, сегодня о планах переименовать множество объектов железной дороги в рамках «украинизации» заявило руководство «Укржелдороги».