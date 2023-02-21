Афины , , 16:47 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность обсуждать с Россией вопрос ограничения стратегических вооружений, сообщает газета The New York Times.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений», — заявил Блинкен журналистам в ходе визита в Грецию, добавив, что США готовы к диалогу независимо от того, что происходит в мире или в двусторонних отношениях.

По словам Энтони Блинкена, объявление президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «вызывает глубокое сожаление».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин огласил послание к Федеральному собранию. В своей речи российский лидер заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Путин уточнил, что российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.