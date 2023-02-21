Варшава, , 16:44 — REGNUM Один из членов делегации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена упал с трапа самолета после прибытия воздушного судна в аэропорт Варшавы 21 февраля.

Самолет президента США © EPA/RAFAL GUZ/ТАСС

На кадрах, распространенных в Сети, видно, как выходивший из самолета мужчина, оступившись, упал на землю. Личность пострадавшего не раскрывается, однако, вероятно, он является членом делегации Байдена.

Напомним, что Джо Байден прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Также в планах американского лидера выступить с важной речью.

Ранее представитель президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач рассказал о намерениях властей в ближайшее время обсудить с Байденом расширение присутствия НАТО.

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