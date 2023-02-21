Москва, 21 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В России стоит объявить экономическую амнистию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Михаил Метцель/РИА Новости Алексей Нечаев

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к пересмотру экономических составов преступлений. Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления в сфере экономики.

«У нас целый букет есть инициатив, например, мы вносили идею поднять пороги по экономическим составам, потому сейчас это уголовные составы… Если пороги поднять, то огромное количество дел перейдет просто в административку. Я президенту это на встрече тоже рассказал», — сказал Нечаев.

На вопрос о том, будет ли он настаивать на объявлении амнистии, он отметил, что «надо не настаивать, а убеждать».

«Рано или поздно это нужно сделать. Мы сейчас видим, кто в правительстве за, кто в правительстве против. Это вопрос объяснения. К сожалению, у нас в России надо жить долго, быстро мало что делается», — пояснил Нечаев.