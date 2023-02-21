Медведев назвал приостановку участия РФ в ДСНВ ответом США на их антироссийскую политику

Москва, , 16:40 — REGNUM Ответом на антироссийскую политику Соединённых Штатов является приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом 21 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

«США получили, что заслужили, за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия СНВ-3», — написал он в своём сообщении на английском языке.

Также замглавы Совбеза подчеркнул, что невозможно вести войну с Россией и в то же время сохранять видимость стратегической стабильности.

«Так вам и надо», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.