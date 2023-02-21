Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить в Испанию наркодилера из этой страны Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи. Его осудили ранее на 14 лет за участие в международном наркокартеле. Суд отказал в удовлетворении ходатайства директора ФСКН, в котором осужденного просили отпустить для отбывания наказания в Испанию.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Причина отказа состоит в том, что Санчес проходит основным свидетелем обвинения ещё по двум уголовным делам, а решения по ним еще не приняты, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Санчес поставлял в Россию кокаин из Эквадора. За одну поставку ему платили 10 тыс. евро. Злоумышленника задержали в ноябре 2022 года за сбыт наркотиков сотруднику правоохранительных органов.

Вину за совершенное преступление гражданин Испании и Эквадора признал. Суд осудил его на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.