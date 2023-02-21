Донецк, 21 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения на территории региона.

РИА Новости Разведчики в зоне спецоперации

«Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям», — цитирует Пушилина агентство ТАСС во вторник, 21 февраля.

Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, на данный момент самыми напряженными районами в регионе являются Артемовск и Угледар. В районах этих городов, по словам Гагина, идут самые ожесточенные бои.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска уничтожили более 170 человек личного состава ВСУ на донецком направлении.