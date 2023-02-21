Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Донецк, 21 февраля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения на территории региона.
«Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям», — цитирует Пушилина агентство ТАСС во вторник, 21 февраля.
Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, на данный момент самыми напряженными районами в регионе являются Артемовск и Угледар. В районах этих городов, по словам Гагина, идут самые ожесточенные бои.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска уничтожили более 170 человек личного состава ВСУ на донецком направлении.