Киев, , 16:29 — REGNUM Дерусификацию железнодорожных объектов решили провести украинские власти, сообщает 21 февраля компания «Укржелдорога» в своём телеграм-канале.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве © Стрингер/РИА Новости

Уточняется, что в рамках программы «Железная украинизация» в период с 2023 по 2025 год от русских названий будут «избавлены» все объекты железнодорожного транспорта на Украине.

Также под эту программу подпадают изображения и метки на объектах, будут изменены названия железных дорог и станций, заменены железнодорожные таблички с указанием расстояния от Москвы.

По словам гендиректора «Укржелдороги» Александра Камышина, компания готова к проведению этой «работы». Он считает, что все усилия стоят того, чтобы окончательно попрощаться с Россией.

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