Донецк, 21 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал один мирный житель. Об этом 21 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Волноваха: по переулку Пушкина, 10 пострадал мужчина 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Волноваха были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины.