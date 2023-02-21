Москва, , 16:21 — REGNUM Врач-терапевт и кардиолог Людмила Пермякова в интервью «Спорт-Экспресс» рассказала о возможных причинах произошедшей у фигуриста Романа Костомарова закупорки сосудов головного мозга.

Аппарат ИВЛ в палате реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

«Закупорка сосудов головного мозга, или же тромбоз, — это сгустки крови, которые передвигаются по сосуду с током крови и застревают в местах, где он неравномерный», — пояснила Пермякова.

По словам кардиолога, закупорка сосудов проявляется как нарушение функций того органа, который пострадал: «Если это головной мозг [как в случае Костомарова — ред.], возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга».

Как объяснила Пермякова, причинами могут быть различные состояния, вызывающие сгущение крови: воспаления, повышенное давление, травмы и прочее.

Напомним, что во вторник, 21 февраля, Роман Костомаров перенес второй инсульт и на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии.

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