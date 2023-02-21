Москва, 21 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял посла Индонезии в Москве Хосе Тавареса 21 февраля, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

В частности, стороны обсудили проблематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена установить безвизовый режим с 11 странами и упростить визовые отношения ещё с шестью государствами, включая Индонезию.