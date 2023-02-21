Брюссель, 21 февраля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Североатлантический альянс провел полную инвентаризацию арсеналов боеприпасов. Об этом 21 февраля в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

(сс) U. S. Department of Defence ПТРК «Джавелин»

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Он подчеркнул, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов.

«Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство», — указал генсек.

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Он пояснил, что ускорение производства вооружений обеспечит данную индустрию в НАТО «долгими» заказами. Также, по его словам, это нужно, чтобы «обеспечить Украину необходимыми снарядами и восполнить собственные запасы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО нет боеприпасов для киевской армии. По его словам, альянс уже достиг предела, его собственные запасы быстро подходят к концу.