Вильнюс, 21 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Литовская делегация не будет принимать участие в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в конце февраля 2023 года, заявила 21 февраля глава делегации Вилия Алекнайте-Абрамикене.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Бойкот» вызван тем, что в сессии, по неофициальной информации, примет участие делегация России, объяснила она.

Предыдущая сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве. Российскую делегацию на нее не пустили, власти Польши отказались предоставлять членам делегации визы.

Позднее польские власти отказались принимать на заседании совета глав МИД стран ОБСЕ Сергея Лаврова. В МИД России назвали это решение «безумием». ОБСЕ превратилась в пропагандистский инструмент Запада, заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что официальное участие в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве по тем же, что и Литва, причинам не примет и украинская делегация. При этом киевские политики выразили намерение приехать в Вену, чтобы обсудить с «партнерами» «вывод ОБСЕ из кризиса».