Один из членов экипажа потерпевшего крушение у Новороссийска сухогруза Seamark скончался

Краснодар, , 16:10 — REGNUM Один из членов экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в районе порта Новороссийск, умер на борту спасательного судна. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По уточненным данным, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ещё один из членов экипажа сухогруза в данный момент пребывает в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все члены экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в районе порта Новороссийск, были спасены.