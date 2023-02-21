Краснодар, 21 февраля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Один из членов экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в районе порта Новороссийск, умер на борту спасательного судна. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По уточненным данным, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ещё один из членов экипажа сухогруза в данный момент пребывает в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все члены экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в районе порта Новороссийск, были спасены.