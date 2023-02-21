Брюссель, , 16:08 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отреагировал на решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), обнародованное Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Жозеп Боррель © EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

«То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности… Нам необходимо думать о новых мерах в международной безопасности», — сказал Боррель по итогам переговоров в Брюсселе.

Напомним, что договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года.

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