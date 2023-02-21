На Украине объявили воздушную тревогу в трёх регионах
Киев, 21 февраля 2023, 16:08 — REGNUM В трёх областях Украины во второй половине дня 21 февраля была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту этот режим отменён.
В 15:16 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях, в 15:17 мск — в Полтавской области.
Напомним, в ночь на 21 февраля воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов в центральной, южной и восточной частях страны.
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