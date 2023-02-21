Киев, 21 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В трёх областях Украины во второй половине дня 21 февраля была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту этот режим отменён.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 15:16 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях, в 15:17 мск — в Полтавской области.

Напомним, в ночь на 21 февраля воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов в центральной, южной и восточной частях страны.