На Украине объявили воздушную тревогу в трёх регионах
Киев, 21 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В трёх областях Украины во второй половине дня 21 февраля была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту этот режим отменён.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
В 15:16 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях, в 15:17 мск — в Полтавской области.
Напомним, в ночь на 21 февраля воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов в центральной, южной и восточной частях страны.