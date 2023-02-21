Москва, , 16:05 — REGNUM В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подвёл итоги нынешнего сложного периода в жизни страны и дал оценку работе всех органов власти. Об этом, комментируя обращение главы государства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также, по его словам, российский лидер сформулировал и задачи на долгосрочную перспективу.

«Боевые действия на Украине пока ещё продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал», ― подчеркнул в сообщении в телеграм-канале Собянин.

Мэр российской столицы также добавил, что задачи на долгосрочную перспективу, поставленные российским лидером, касаются развития транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышения качества жизни граждан.

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«Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», ― указал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин огласил своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Это стало первым посланием российского лидера с начала спецоперации на Украине.