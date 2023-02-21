Киев, , 16:03 — REGNUM Заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И поделился с Украиной ключевыми пунктами плана по мирного урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы МИД Украины, ранее состоялась встреча с бывшим министром иностранных дел Китая Ван И, который представил китайский план по мирному урегулированию.

«Мы ждем получения текста… и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», — сказал Кулеба.

По сообщению агентства Bloomberg, заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И совершит поездку в Россию, чтобы представить план по урегулированию на Украине.