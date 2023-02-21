Новороссийск, Краснодарский край, , 15:59 — REGNUM Все члены экипажа сухогруза Seamark, который потерпел крушение в районе порта Новороссийск, спасены. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Новороссийск © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Все 11 членов экипажа судна, терпящего бедствие в районе порта Новороссийск, подняты на спасательные суда», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в момент аварии судно находилось на якорной стоянке и на место происшествия сразу направили спасателей Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России.

«В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за сильного шторма в Чёрном море у берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз Seamark, который ходит под флагом Коморских островов и на борту которого было 11 членов экипажа.