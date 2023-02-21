Москва, , 15:55 — REGNUM Власти Москвы выполнят поставленную президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачу «окружить заботой участников СВО и их семьи». Об этом 21 февраля заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Военнослужащий в зоне проведения СВО (с) РИА Новости

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«Задача, поставленная президентом, ― окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни ― будет, безусловно, выполнена», ― подчеркнул в сообщении в телеграм-канале мэр.

Он добавил, что соответствующий указ он намерен подписать «в ближайшее время».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию заявил, что семья каждого из участников специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине должна быть окружена заботой и почётом. Глава государства подчеркнул, что это является долгом российских властей.